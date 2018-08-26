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Порошенко просит страны ЕС взять под патронат города Донбасса

Воскресенье, 26 августа 2018, 15:16
Порошенко просит страны ЕС взять под патронат города Донбасса

Украина обратится к странам ЕС с призывом взять на себя ответственность за восстановление конкретных населенных пунктов на Донбассе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в воскресенье в Авдеевке, куда он приехал на открытие газопровода высокого давления.

"Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.

Президент отметил, что в воскресенье все украинские послы по его поручению находятся в Донецкой области, "чтобы собственными глазами увидеть, в чем сейчас нуждается Донбасс".

Порошенко добавил, что "украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами", в частности "мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса".

Позже, выступая в Авдеевке перед послами, он сообщил, что несколько раз обсуждал свою инициативу с лидерами ЕС.

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Евросоюза программу установки отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция за Мариуполь, Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку", - отметил президент.

Он добавил, что "уже есть предварительная договоренность с Литвой".

"Если люди будут инвестировать в возобновление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас", - считает Порошенко.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЕСДонбасс
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