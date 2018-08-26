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Лукашенко пообіцяв Асаду допомогу у "відновленні Сирії"

Неділя, 26 серпня 2018, 16:47
Лукашенко пообіцяв Асаду допомогу у відновленні Сирії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність "надавати всебічну допомогу" режиму Башара Асада у процесі відновлення Сирії.

Про це Лукашенко повідомив у привітанні на адресу Асада з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами, повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу президента РБ.

"Особливим чином білорусько-сирійські відносини були випробувані під час війни з тероризмом у Сирії. В роки лихоліття Білорусь завжди була поруч, прагнула підтримати ваші прагнення у боротьбі з цим глобальним злом. ... Війна закінчується перемогою Сирійської арабської армії, а суспільство ... повертається до звичайного життя. Ми готові надавати всебічну допомогу Сирії у справі мирного будівництва і відновлення країни", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що Мінськ і Дамаск "поділяють погляд на необхідність побудови багатополярного світу, заснованого на повазі суверенітету і територіальної цілісності держав".

Оцінка Лукашенком ситуації у Сирії фактично збігається з позицією Кремля.

За підрахунками організації World Vision, на реконструкцію Сирії після військових дій потрібно 1,3 трлн доларів.

Башар Асад оцінював відновлення Сирії у 400 млрд доларів. Дохідна частина бюджету Білорусі у 2017 році була у 20 разів менше цієї суми.

Раніше Москва у листі Вашингтону просила про підтримку у відбудові Сирії, адже сирійському режиму не вистачає обладнання, палива, інших матеріалів і засобів, необхідних для відновлення країни.

Натиск Москви відбувається після того, як сили Асада, підтримувані російськими винищувачами, повернули контроль над більшою частиною південно-західної Сирії, регіону, який був одним з останніх повстанських осередків.

Росія розгорнула широкомасштабну кампанію із залучення західних країн в гуманітарну діяльність на контрольованих урядом територіях Сирії, прагнучи переконати решту світу в потребі встановлення нормальних повоєнних відносин з президентом Асадом. Франція нещодавно долучилася до спільної з росіянами поставки гуманітарної допомоги для Сирії.

У Держдепартаменті США заявили, що відкличуть фінансування, яке було виділено на відновлення частин Сирії, раніше утримуваних "Ісламською державою".

Згодом  президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон направить $230 мільйонів, що призначалися на стабілізацію ситуації в Сирії, на розвиток армії США.

Перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін закликав Європу внести свій внесок у відновлення Сирії, "щоб дозволити мільйонам біженців повернутися додому".

Меркель у свою чергу заявила, що пріоритетом в Сирії є "уникнути гуманітарної катастрофи".

Теми: СиріяБілорусьЛукашенковійнаРосія
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