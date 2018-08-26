Лукашенко пообещал Асаду помощь в "восстановлении Сирии"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности "оказывать всестороннюю помощь" режиму Башара Асада в процессе восстановления Сирии.

Об этом Лукашенко сообщил в поздравлении в адрес Асада по случаю 25-летия установления дипотношений между странами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента РБ.

"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. ... Война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество ... возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что Минск и Дамаск "разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств".

Оценка Лукашенко ситуации в Сирии фактически совпадает с позицией Кремля.

По подсчетам организации World Vision, на реконструкцию Сирии после военных действий потребуется 1,3 триллиона долларов.

Башар Асад оценивал восстановление Сирии в 400 млрд долларов. Доходная часть бюджета Беларуси в 2017 году была в 20 раз меньше этой суммы.

Ранее Москва в письме Вашингтону просила о поддержке в восстановлении Сирии, ведь сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны. Натиск Москвы происходит после того, как силы Асада, поддерживаемые российскими истребителями, вернули контроль над большей частью юго-западной Сирии - региона, который был одним из последних повстанческих ячеек. Россия развернула широкомасштабную кампанию по привлечению западных стран к гуманитарной деятельности на территориях Сирии, контролируемых правительством, стремясь убедить мир в необходимости установления нормальных послевоенных отношений с президентом Асадом. Франция недавно подключилась к совместной с россиянами поставке гуманитарной помощи для Сирии.

В Госдепе США заявили, что отзовут финансирование, которое было выделено на восстановление частей Сирии, ранее удерживаемых "Исламским государством".

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит $230 млн, предназначавшихся на стабилизацию ситуации в Сирии, на развитие армии США.

Перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин призвал Европу внести свой вклад в восстановление Сирии, "чтобы позволить миллионам беженцев вернуться домой".

Меркель в свою очередь заявила, что приоритет в Сирии - "избежать гуманитарной катастрофы".