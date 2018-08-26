Біля Балаклії гасять пожежу на "дикому" сміттєзвалищі

Поза межами н.п. Балаклія загорілося несанкціоноване сміттєзвалище: вогонь розповсюдився на площу близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та міг розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище.

Про це 26 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:05.

фото - прес-служба ДСНС

"О 16:05 пожежний гелікоптер ДСНС Мі-8 розпочав гасити пожежу з повітря. Наразі здійснено 20 скидів води. Роботи з пожежогасіння тривають О 16:53 загоряння локалізовано. Постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.

Наразі на пожежі працюють 9 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС з м.Балаклія та із сусідніх районів.