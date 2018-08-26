Возле Балаклеи тушат пожар на "дикой" мусорной свалке

За пределами н.п. Балаклея загорелась несанкционированная свалка: огонь распространился на площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и мог распространиться на рядом расположенную городскую свалку.

Об этом 26 августа сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в 12:05.

"В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Уже осуществлено 20 сбросов воды. Работы по пожаротушению продолжаются. В 16:53 возгорание локализовано. Пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

фото - пресс-служба ГСЧС

В настоящее время на пожаре работают 9 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС из Балаклеи и соседних районов.