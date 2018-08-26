Москва відмовилася узгодити масову акцію Навального проти пенсійної реформи

Влада Москви відмовилася узгодити заявку прихильників опозиціонера Олексія Навального на проведення ходи-мітингу у центрі Москви 9 вересня.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на главу столичного департаменту регіональної безпеки Володимира Чернікова.

"Ми уважно розглянули цю заявку, і було прийнято рішення не погоджувати її з низки причин", - заявив він.

За словами Чернікова, заявку було подано на 9 вересня, "а у цей день в центрі Москви планується проведення безлічі заходів, присвячених підготовці святкування Дня міста".

"Так що проведення ходи вул.Тверською та мітингу на Охотному ряду неможливі", - зазначив він.

Черніков додав, що прихильникам Навального не було запропоновано альтернативного майданчика проведення акції.

Це рішення Черніков пояснив тим, що "організатори і прихильники неодноразово заявляли у соцмережах, що під час заходу буде проводитися агітація, зокрема з питань, які не стосуються теми заявки".

"Відповідно до федеральних законів, агітація за день і у день виборів заборонена. Оскільки організатори планували порушити кілька федеральних законів, ми вирішили не пропонувати альтернативного майданчика для проведення акції", - додав він.

Прихильники Навального подали заявку про проведення мітингу проти зміни пенсійного законодавства 9 вересня на Тверській вулиці, заявлена чисельність учасників - до 30 тис. осіб.

25 серпня стало відомо, що поліція затримала Олексія Навального біля під'їзду його будинку, причину затримання не назвали.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в ОВС оголосили план "Фортеця" та не допускали захисника до політика.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навального з відділення поліції забрала карета "швидкої допомоги" для обстеження, оскільки підозрювали у нього перелом мізинця лівої руки.

Після обстеження Навального повернули до відділку поліції, засідання суду у справі Навального призначено на 27 серпня.