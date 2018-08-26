Москва отказалась согласовать массовую акцию Навалього против пенсионной реформы

Власти Москвы отказались согласовать заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Мы рассмотрели эту заявку и было принято решение не согласовывать ее по ряду причин", - заявил он.

По его словам, заявка была подана на 9 сентября, "а в этот день в центре Москвы планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города".

"Так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно", - отметил Черников.

Он добавил, что сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции.

Это решение Черников пояснил тем, что "организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки".

"В соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена. Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать альтернативной площадки для проведения акции", - добавил он.