Москва отказалась согласовать массовую акцию Навалього против пенсионной реформы

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Воскресенье, 26 августа 2018, 19:59

Власти Москвы отказались согласовать заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Мы рассмотрели эту заявку и было принято решение не согласовывать ее по ряду причин", - заявил он.

По его словам,  заявка была подана на 9 сентября, "а в этот день в центре Москвы планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города".

"Так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно", - отметил Черников. 

Он добавил, что сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции.

Это решение Черников пояснил тем, что "организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки".

"В соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена. Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать альтернативной площадки для проведения акции", - добавил он. 

Сторонники Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

25 августа стало известно, что полиция задержала Алексея Навального у подъезда его дома, причину задержания не назвали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в ОВД объявили план "Крепость" и не допускали защитника к политику.

Позже Ярмыш сообщила, что Навального из отделения полиции забрала карета "скорой помощи" для обследования. т.к. подозревали у него перелом мизинца левой руки.

После обследования Навального вернули  в отделение полиции, заседание суда по делу Навального назначено на 27 августа.

Темы: Росcия оппозиция акции
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