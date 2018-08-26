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В окупованому Криму назвали суму дотацій, які отримали від РФ

Неділя, 26 серпня 2018, 20:56
В окупованому Криму назвали суму дотацій, які отримали від РФ

За 7 місяців поточного року доходи консолідованого бюджету анексованого Криму склали 89,1 мільярда рублів (36,94 млрд гривень), з них 58,8 млрд (24,3 млрд гривень) - "безоплатні надходження".

Про це повідомили в російському "Мінфіні Криму" з посиланням на главу відомства Ірину Ківіко.

За її словами, загальні надходження складаються з податкових і неподаткових доходів, які становлять 30,3 млрд рублів (34% від загальної суми), "безоплатні надходження" становлять 66% доходів.

Як повідомила глава "Мінфіну Криму", за 7 місяців 2015 року до консолідованого бюджету Криму надійшло 16 млрд рублів податкових і неподаткових доходів, за аналогічні періоди 2016-го - 23,5 млрд рублів, у 2017-му - 26,1 млрд рублів, у 2018-му - 30,3 млрд.

У грудні 2017 року голова "Мінфіну Криму" визнала, що Крим не зможе обійтися без дотацій з бюджету Росії протягом найближчих десяти років.

"Крим. Реалії"

Теми: КримРосіягроші
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