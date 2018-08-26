В окуппированном Крыму назвали сумму дотаций, полученных от РФ

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Воскресенье, 26 августа 2018, 20:56

За 7 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета аннексированного Крыма составили 89,1 млрд рублей (36,94 млрд гривен), из них 58,8 млрд (24,3 млрд гривен) – "безвозмездные поступления".

Об этом сообщили в "Минфине Крыма" со ссылкой на главу ведомства Ирину Кивико.

По словам Кивико, общие поступления складываются из налоговых и неналоговых доходов, которые составляют 30,3 млрд рублей (34% от общей суммы), "безвозмездные поступления" составляют 66% доходов.  

Как сообщила глава "Минфина", за 7 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет Крыма поступило 16  млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, за аналогичные периоды в 2016-м - 23,5 млрд рублей, в 2017-м – 26,1 млрд рублей, в 2018-м - 30,3 млрд.

В декабре 2017 года глава "Минфина" признала, что Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета России в течение ближайших десяти лет.

"Крым. Реалии"

Темы: Крым Росcия деньги
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