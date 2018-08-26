Учасники акції протесту в Кишиневі зажадали відставки уряду

У Кишиневі учасники акції протесту на площі Великих національних зборів зажадали відставки уряду, ухваливши відповідну декларацію.

Про це повідомляє Newsmaker.

Ввечері 26 серпня опозиція виступила з вимогою відставки уряду, скасування закону про амністію капіталу, ухвалення закону Магнітського, запровадження кримінального переслідування за крадіжку мільярда та визнання вибооів у Кишиневі.

"Декларацію, яку зачитали на площі, ухвалил одноголосно", - повідомляє видання.

Глава кишинівської організації партії "Дія і солідарність" Володимир Боля попросив протестувальників залишитися до ранку, а тих, хто не може - повернутися на площу о 8 ранку у понеділок.

Після підписання декларації з вимогами учасники акції розійшлися. Після цього рух транспорту на площі, який було заблоковано протягом дня, відновили.

АКЦІЯ НА ПЛОЩІ ВЕЛИКих НАЦІОНАЛЬНих ЗБОРІВ у КИШИНЕВІ ЗАВЕРШИЛАСЯ УЧАСНИКИ АКЦІЇ ПІДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦІЮ, ЯКУ ухвалили ОДНОГОЛОСНО, ВИМАГАЮЧИ ВІДСТАВКИ УРЯДУ

Поліція, яка забезпечувала порядок на площі Великих національних зборів під час протестів, підрахувала, що участь у протесті партії "Шор" взяли близько 5 тис. осіб, а на акцію руху ACUM зібралося 6,5 тис. осіб.

У свою чергу Боля заявив, що учасників акції руху ACUM було понад 30 тисяч.

Раніше протестуючі заявляли, що мають намір залишатися на площі усю ніч, однак ставити намети не планували.

26 серпня у центрі Кишинева розпочалися дві акції протесту: одна - проти чинної влади, інша – прихильників партії "Шор" і противників підвищення цін на бензин.

Опозиція вимагає від влади визнати дійсними результати виборів мера Кишинева та розпочати кримінальне переслідування суддів, які не затвердили мандат обраного мера Андрія Нестасе.

Опозиція також має намір вимагати скасування змішаної виборчої системи.

МВС Молдови порушило кримінальну справу за підготовку масових заворушень в ході акції. Поліція заявила, що завчасно отримала інформацію про підготовку провокацій. У справі вже є підозрювані.