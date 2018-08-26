Участники акции протеста в Кишиневе потребовали отставки правительства

В Кишиневе участники акции протеста на площади Великого национального собрания потребовали отставки правительства, приняв соответствующую декларацию.

Об этом сообщает Newsmaker.

Вечером 26 августа оппозиция потребовала отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия закона Магнитского, введения уголовного преследования за кражу миллиарда и признания выборов в Кишиневе.

"Декларацию, которую зачитали на площади, приняли единогласно", - сообщает издание.

Глава кишиневской организации партии "Действие и солидарность" Владимир Боля попросил протестующих остаться до утра, а тех, кто не может - вернуться на площадь в 8 утра в понедельник.

После подписания декларации с требованиями участники акции разошлись. После этого движение транспорта на площади, которое было заблокировано в течение дня, возобновили.

Акция на площади Великого национального собрания в Кишиневе завершилась Участники акции подписали декларацию, которую приняли единогласно, требуя отставки правительства

Полиция, которая обеспечивала порядок на площади Великого национального собрания во время протестов, подсчитала, что участие в протесте партии "Шор" приняли около 5 тыс. человек, а на акцию движения ACUM собралось 6,5 тыс. человек.

В свою очередь Боля заявил, что участников акции движения ACUM было более 30 тысяч.

Ранее протестующие заявляли, что намерены оставаться на площади всю ночь, однако ставить палатки не планировали.

26 августа в центре Кишинева начались две акции протеста: одна - против действующей власти, другая - сторонников партии "Шор" и противников повышения цен на бензин.

Оппозиция требует от власти признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и начать уголовное преследование судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе.

Оппозиция также намерена требовать отмены смешанной избирательной системы.

МВД Молдовы возбудило уголовное дело по подготовке массовых беспорядков в ходе акции. Полиция заявила, что заблаговременно получила информацию о подготовке провокаций. В деле уже есть подозреваемые.