Соціолог: Після анексії Криму та війни на Донбасі про "єдину" країну в РФ не думають

У російській суспільній думці ідея відновлення "спільної держави" у складі РФ, України і Білорусі зійшла нанівець після анексії Криму та війни на Донбасі.

Про це в інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода" заявив директор російського центру соцдосліджень "Левада-Центр" Лев Гудков.

"Раніше це уявлення (про триєдиний народ у складі білорусів, росіян та українців - ред.) поділяли, але воно зникло. Це залишки радянської системи освіти, коли все зводилося до Київської Русі. Сьогодні це зберігається швидше як пам'ять, як спільне минуле, але не як майбутнє різних народів, різних країн, ідея відновлення спільної держави зійшла нанівець після анексії Криму та війни на Донбасі", - зазначив Гудков.

За його словами, якщо раніше була популярна ідея відкритих, але самостійних держав, то сьогодні "все більше посилюється популярність ідеї закритих кордонів з митницями та прикордонним контролем".

"Але розуміння, що імперію вже не відновити, сьогодні зміцнилося", - додав експерт.

Також Гудков зазначив, що у більшості своїй населення РФ вважає, що не в змозі впливати на політику Кремля.

"80-85% вважають, що вони ніяк не в змозі впливати на політику керівництва країни. Тут можна говорити про менше або більше схвалення тих чи інших дій влади, про тривоги і побоювання, які вони викликають", - пояснив він.

"Опір, особливо щодо зовнішньої політики, дуже невеликий. Анексія Криму фактично консолідувала всі російське населення, розколола середній клас, розколола тих, хто виходив на антипутінські мітинги у 2011-2012 роках. Частка тих, хто засуджував приєднання Криму і розв'язану війну на Донбасі, становила 7-12%", - додав Гудков.

За словами експерта, після 2014 року у населення РФ "наростало відчуження, ворожість" до українців, які "дуже грамотно роздмухували".

"Ми фіксуємо дуже сильні бар'єри, забобони проти українського народу ... Це відношення важко порівняти з відчуженням, бар'єрами, дистанцією з чеченцями, вихідцям з Середньої Азії, чорношкірим, китайцям, але це дуже помітне зростання відчуження", - зазначив Гудков.