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Социолог: После аннексии Крыма и войны в Донбассе о "единой" стране в РФ не думают

Воскресенье, 26 августа 2018, 23:17
Социолог: После аннексии Крыма и войны в Донбассе о единой стране в РФ не думают

В российском общественном мнении идея восстановления "общего государства" в составе РФ, Украины и Беларуси сошла на нет после аннексии Крыма и войны в Донбассе.

Об этом в интервью белорусской службе "Радио Свобода" заявил директор российского центра социологических исследований "Левада-центр" Лев Гудков. 

аньше это представление (о триедином народе в составе белорусов, русских  и украинцев -  ред.) разделяли, но оно ушло. Это остатки советской системы образования, когда все сводилось к Киевской Руси. Сегодня это сохраняется скорее как память, как общее прошлое, но не как будущее разных народов, разных стран, идея восстановления общего государства сошла на нет после аннексии Крыма и войны на Донбассе", - отметил Гудков. 

По его словам, если раньше была популярна идея открытых, но самостоятельных государств, то сегодня "все больше усиливается популярность идеи закрытых границ с таможнями и пограничного контроля".

"Но понимание, что империю уже не восстановить, сегодня укрепилось", - добавил эксперт.

Также Гудков отметил, что в большинстве своем население РФ считает, что не в состоянии влиять на политику Кремля.

"80-85% считают, что они никак не в состоянии влиять на политику руководства страны. Здесь можно говорить о меньшем или большем одобрении тех или иных действий власти, о тревогах и опасениях, которые они вызывают", - пояснил он.

"Сопротивление, особенно в отношении внешней политики, очень невелико. Аннексия Крыма фактически консолидировала все русское население, расколола средний класс, расколола тех, кто выходил на антипутинские митинги в 2011-2012 годах. Доля тех, кто осуждал присоединение Крыма и развязанную войну на Донбассе, составила 7-12%", - добавил Гудков. 

По словам эксперта, после 2014 года у населения РФ "нарастало отчуждение, враждебность" к украинцам, которую "очень грамотно раздували".

"Мы фиксируем очень сильные барьеры, предрассудки против украинского народа... Это отношение трудно сравнить с отчуждением, барьерами, дистанцией с чеченцами, выходцам из Средней Азии, чернокожим, китайцам, но это очень заметный рост отчуждения", - отметил Гудков. 

Темы: социологияДонбассКрымРосcия
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