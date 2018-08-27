Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі
Невідомий відкрив вогонь в ТРЦ міста Джексонвілл (Флорида, США) під час турніру з комп'ютерної гри Madden NFL 19. За даними ЗМІ, щонайменше 4 людини загинули, ще 11 - поранені.
Про стрілянину повідомив у Twitter офіс місцевого шерифа.
Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018
"Масова стрілянина у Джексонвілл Лендінг. Не наближайтеся до цього місця. Територія є небезпечною на цей момент. Не підходьте! ", - йшлося у повідомленні.
У поліції підтвердили, що у результаті стрілянини є загиблі і поранені, але поки не назвали точних цифр.
За даними місцевого видання News4Jax, загинули щонайменше 4 людини, ще 11 - поранені, їх госпіталізували.
Як передає ВВС з посиланням на поліцію, нападник мертвий.
На місці інциденту працює спецпідрозділ SWAT, який проводить обшук розважального центру, щоб перевірити відсутність інших підозрюваних.
За словами поліції, багато людей все ще ховаються у комплексі Джексонвілл Лендінг.
Як повідомили свідки, стрільбу чоловік почав в ігровій кімнаті закладу Chicago Pizza.
"Один із учасників турніру з комп'ютерної гри Madden 19 - симулятора американського футболу - після програшу відкрив вогонь по інших учасників. Потім він вистрілив у себе", - передає видання Los Angeles Times.
EA Sports, компанія, яка володіє правами на гру Madden і затвердила конкурс, заявила, що працює з органами влади.
Момент стрілянини потрапив в онлайн-трансляцію турніру. На відео чути, як під час гри починаються постріли, після чого трансляція переривається.
BREAKING NEWS: ATF is responding to a reported mass shooting in downtown Jacksonville, Florida. pic.twitter.com/YikPvRJLRG— Breaking News Alert (@PzFeed) August 26, 2018