Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі

Невідомий відкрив вогонь в ТРЦ міста Джексонвілл (Флорида, США) під час турніру з комп'ютерної гри Madden NFL 19. За даними ЗМІ, щонайменше 4 людини загинули, ще 11 - поранені.

Про стрілянину повідомив у Twitter офіс місцевого шерифа.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting