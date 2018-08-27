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Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі

Понеділок, 27 серпня 2018, 00:20
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі

Невідомий відкрив вогонь в ТРЦ міста Джексонвілл (Флорида, США) під час турніру з комп'ютерної гри Madden NFL 19. За даними ЗМІ, щонайменше 4 людини загинули, ще 11 - поранені.

Про стрілянину повідомив у Twitter офіс місцевого шерифа.

"Масова стрілянина у Джексонвілл Лендінг. Не наближайтеся до цього місця. Територія є небезпечною на цей момент. Не підходьте! ", - йшлося у повідомленні.

У поліції підтвердили, що у результаті стрілянини є загиблі і поранені, але поки не назвали точних цифр.

За даними місцевого видання News4Jax, загинули щонайменше 4 людини, ще 11 - поранені, їх госпіталізували.

Як передає ВВС з посиланням на поліцію, нападник мертвий.

На місці інциденту працює спецпідрозділ SWAT, який проводить обшук розважального центру, щоб перевірити відсутність інших підозрюваних.

За словами поліції, багато людей все ще ховаються у комплексі Джексонвілл Лендінг.

Як повідомили свідки, стрільбу чоловік почав в ігровій кімнаті закладу Chicago Pizza. 

"Один із учасників турніру з комп'ютерної гри Madden 19 - симулятора американського футболу - після програшу відкрив вогонь по інших учасниках. Потім він вистрілив у себе", - передає видання Los Angeles Times.

EA Sports, компанія, яка володіє правами на гру Madden і затвердила конкурс, заявила, що працює з органами влади.

Момент стрілянини потрапив в онлайн-трансляцію турніру. На відео чути, як під час гри починаються постріли, після чого трансляція переривається.

Теми: СШАвбивство
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