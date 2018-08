Стрельба в развлекательном центре Флориды: есть погибшие

Неизвестный открыл огонь в ТРЦ города Джексонвилл (Флорида, США) во время турнира по компьютерной игры Madden NFL 19. По данным СМИ, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 11 - ранены.

О стрельбе сообщил в Twitter офис местного шерифа.

"Массовая стрельба в Джексонвилл Лэндинг. Не подходите к этому месту. Территория опасна в данный момент. Не подходите!", - говорилось в сообщении.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting