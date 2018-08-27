Стрельба в развлекательном центре Флориды: есть погибшие

Неизвестный открыл огонь в ТРЦ города Джексонвилл (Флорида, США) во время турнира по компьютерной игры Madden NFL 19. По данным СМИ, по меньшей мере 4 человека погибли, еще 11 - ранены.

О стрельбе сообщил в Twitter офис местного шерифа.

"Массовая стрельба в Джексонвилл Лэндинг. Не подходите к этому месту. Территория опасна в данный момент. Не подходите!", - говорилось в сообщении.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

В полиции подтвердили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые, но пока не назвали точных цифр.

По данным местного издания News4Jax, погибли по меньшей мере 4 человека, еще 11 - ранены, их госпитализировали.

Как передает ВВС со ссылкой на полицию, нападавший мертв.

На месте инцидента работает спецподразделение SWAT, который проводит обыск развлекательного центра, чтобы проверить отсутствие других подозреваемых.

По словам полиции, многие люди все еще скрываются в комплексе Джексонвилл Лэндинг.

Как сообщили свидетели, стрельбу мужчина начал в игровой комнате заведения Chicago Pizza.

"Один из участников турнира по компьютерной игрые Madden 19 - симулятора американского футбола - после проигрыша открыл огонь по других участниках. Затем он выстрелил в себя", - передает издание Los Angeles Times.

EA Sports, компания, которая владеет правами на игру Madden и утвердила конкурс, заявила, что работает с органами власти.

Момент стрельбы попал в онлайн-трансляцию турнира. На видео слышно, как во время игры начинаются выстрелы, после чего трансляция прерывается.