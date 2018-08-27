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Українська збірна виграла 2 медалі на чемпіонаті світу з літнього біатлону

Понеділок, 27 серпня 2018, 01:17

На чемпіонаті світу з літнього біатлону, який пройшов у чеському Нове Место, українська збірна виборола 2 нагороди - 1 "срібло" і 1 "бронзу".

Про це повідомляє видання Sportarena.

Друге місце у гонці переслідування серед юніорів посів Богдан Цимбал. Ще один українець Владислав Кошовець фінішував 14-м.

Бронзовим призером у "дорослій" гонці переслідування став Артем Прима - він відстав від чемпіона - чеха Ондржея Моравеца - на 43 секунди.

Крім Прими, у цій гонці взяли участь ще 5 українських біатлоністів. Віталій Кільчицький фінішував 6-м, Сергій Семенов - 11-м, Артем Тищенко - 29-м, Тарас Лесюк - 36-м.

Дмитро Підручний знявся після третьої стрільби, на якій зробив 2 промахи.

Теми: спортбіатлон
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