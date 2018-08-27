Украинская сборная выиграла 2 медали на чемпионате мира по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону, который прошел в чешском Нове Место, украинская сборная завоевала 2 награды - 1 "серебро" и 1 "бронзу".

Об этом сообщает издание Sportarena.

Второе место в гонке преследования среди юниоров занял Богдан Цымбал. Еще один украинец Владислав Кошовец финишировал 14-м.

Бронзовым призером в "взрослой" гонке преследования стал Артем Прима - он отстал от чемпиона - чеха Ондржея Моравеца - на 43 секунды.

Кроме Примы, в этой гонке приняли участие еще 5 украинских биатлонистов. Виталий Кильчицкий финишировал 6-м, Сергей Семенов - 11-м, Артем Тищенко - 29-м, Тарас Лесюк - 36-м.

Дмитрий Подручный снялся после третьей стрельбы, на которой сделал 2 промаха.