Кабул заявив про ліквідацію лідера афганського осередку ІДІЛ

Лідера осередку "Ісламської держави" в Афганістані Саада Архабі було вбито внаслідок серії авіаударів.

Про це 26 серпня повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS), передає DW.

Зазначається, що Архабі та його 10 прибічників загинули у провінції Нангархар.

Крім цього, Кабул заявив про знищення двох таборів бойовиків ІДІЛ та великої кількості зброї і боєприпасів.

У повідомленні не уточнюється, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.

Саад Архабі був уже четвертим главою осередку "Ісламської держави" в Афганістані, починаючи з 2014 року. Його попередників також вбили після серії авіаударів.

У липні 2017 року стало відомо про ліквідацію Абу Саїда, якого американські військові вбили в провінції Кунар.

Як повідомляє інфомагентство dpa, ІДІЛ має не більше 3 тисяч бойовиків в Афганістані. Тривалий час вони діяли лише у провінціях Кунар та Нангархар на сході країни.

Головною ісламістською силою в Афганістані залишається "Талібан", який також веде боротьбу проти "Ісламської держави" - переважно через контроль над територією.