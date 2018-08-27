Кабул заявив про ліквідацію лідера афганського осередку ІДІЛ

429 переглядів
Понеділок, 27 серпня 2018, 04:03

Лідера осередку "Ісламської держави" в Афганістані Саада Архабі було вбито внаслідок серії авіаударів.

Про це 26 серпня повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS), передає DW.

Зазначається, що Архабі та його 10 прибічників загинули у провінції Нангархар.

Крім цього, Кабул заявив про знищення двох таборів бойовиків ІДІЛ та великої кількості зброї і боєприпасів.

У повідомленні не уточнюється, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.

Саад Архабі був уже четвертим главою осередку "Ісламської держави" в Афганістані, починаючи з 2014 року. Його попередників також вбили після серії авіаударів.

У липні 2017 року стало відомо про ліквідацію Абу Саїда, якого американські військові вбили в провінції Кунар.

Як повідомляє інфомагентство dpa, ІДІЛ має не більше 3 тисяч бойовиків в Афганістані. Тривалий час вони діяли лише у  провінціях Кунар та Нангархар на сході країни.

Головною ісламістською силою в Афганістані залишається "Талібан", який також веде боротьбу проти "Ісламської держави" - переважно через контроль над територією.

Теми: Афганістан тероризм
powered by lun.ua
По темі
Президент Афганістану запропонував "Талібану" три місяці перемир'я 19 серпня 2018, 23:49
У Кабулі в результаті вибуху загинули 48 людей 15 серпня 2018, 19:48
В Афганістані вбито трьох членів місії НАТО 5 серпня 2018, 12:12
Усі новини
Головні новини
ООС: Бойовики били з БМП і мінометів, 2 поранених, 2 травмованих
Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна - WP
Трампа не запросили на похорон сенатора Маккейна - ЗМІ
Стрілянина у розважальному центрі Флориди: є загиблі
Усі новини
здоров'я

8 питань про захист від сонця, які ви соромилися поставити

здоров'я

Яким має бути рюкзак школяра?