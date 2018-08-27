Перший етап нових санкцій США проти РФ почав діяти

У понеділок починає діяти перший етап санкцій США проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великої Британії.

Нові санкції мають на меті обмежити доступ Росії до "чутливих товарів та технологій", пов'язаних із національною безпекою США.

Документ Держдепартаменту США із деталями нових санкцій щодо РФ опублікували в Федеральному реєстрі США наприкінці минулого тижня.

Санкції запроваджуються згідно з Законом про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року, відповідно до якого уряд США зобов'язаний застосувати набір з п'яти видів обмежень — припинення надання іноземної допомоги, припинення поставок озброєнь та фінансування для закупівлі зброї, відмову в американських держкредитах і заборону експорту в Росію товарів і технологій, чутливих з точки зору національної безпеки США.

Санкції забороняють експорт в Росію товарів і технологій, які контролюються американськими регуляторами за критерієм "Національна безпека" (це, наприклад, авіоніка, підводні апарати, деякі газові турбіни, калібрувальне обладнання тощо).

Водночас надалі будуть видаватися ліцензії на експорт в Росію товарів і технологій, необхідних для забезпечення безпеки цивільної пасажирської авіації. Стовідсоткові "дочки" американських корпорацій в Росії зможуть, як і раніше ввозити "чутливі товари".

Держдепартамент вирішив не припиняти надання Росії іноземної допомоги (у визначенні Закону про іноземну допомогу 1961 року) і не припиняти видачу експортних ліцензій, необхідних для продовження співпраці Росії і США в освоєнні космосу і в комерційних космічних пусках (ці ліцензії будуть видаватися в індивідуальних випадках, як і зараз).

Другий етап санкцій – значно серйозніший, або "драконівський" - буде запроваджений за 6 місяців, якщо Росія не виконає вимоги, пов’язані з припиненням використання хімічної зброї.

Раніше передбачалося, що перший етап санкцій у справі Скрипалів почне діяти 22 серпня.

Європейська правда