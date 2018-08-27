Первый этап новых санкций США против РФ вступил в силу

В понедельник начинает действовать первый этап санкций США против РФ в связи с применением химоружия на территории Великобритании.

Цель новых санкций - ограничить доступ России к "чувствительным товарам и технологиям", связанным с национальной безопасностью США.

Документ Госдепартамента США с деталями новых санкций в отношении России опубликовали в Федеральном реестре США в конце прошлой недели.

Санкции вводятся в соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием с 1991 года, согласно которому правительство США обязано применить набор из пяти видов ограничений - прекращение предоставления иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупки оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию "Национальная безопасность" (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).

В то же время в дальнейшем будут выдаваться лицензии на экспорт в Россию товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Стопроцентные "дочки" американских корпораций в России смогут по-прежнему ввозить "чувствительные товары".

Госдепартамент решил не прекращать предоставление России иностранной помощи (в определении Закона об иностранной помощи в 1961 г.) и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих космических пусках (эти лицензии будут выдаваться в индивидуальных случаях, как и сейчас).

Второй этап санкций - значительно более серьезный, или "драконовский" - будет введен через 6 месяцев, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия.

Ранее предполагалось, что первый этап санкций по делу Скрипалей начнет действовать 22 августа.

Европейская правда