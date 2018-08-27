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Протести у Кишиневі: Поліція розігнала антиурядовий мітинг

Понеділок, 27 серпня 2018, 10:51

Вранці 27 серпня, у День незалежності Молдови, поліція розігнала маніфестантів, що протестувати вночі біля пам'ятника Штефану чел Маре в центрі Кишинева.

Про це пише видання NewsMaker.

Як розповів виданню заступник голови партії "Платформа Гідність і Правда" DA Олександр Слусар, о 5 ранку до площі приїхали 15 автобусів поліції. Через годину вони перекрили рух в центрі і оточили людей, які сиділи біля пам'ятника.

Після цього співробітники поліції Dialog Politia через мегафон зачитали розпорядження мерії про те, що 27 серпня на цьому місці заплановано офіційні заходи і це анулює будь-які інші домовленості.

"Було сказано, що в разі непокори передбачена насильницька евакуація. Після переговорів - ми взялися за руки, нас було 70 осіб - після цього поліцейські стали по одному витягати (людей – Ред.) за кордон, особливо поводилися жорстоко з жінками. Викручували руки, тягли за ноги ", - сказав Слусар.

Як передає кореспондент "Інтерфаксу" з центру Кишинева, уранці було перекрито для руху транспорту всі центральні вулиці міста. Посилені кордони поліцейських у повному спорядженні, в касках і з палицями, встановили кордони по усьому периметру центральної площі, а також навколо пам'ятника Штефану чел Маре.

Вони нікого не пускають покладати квіти до пам'ятника, чекаючи на керівництво Молдови. Керівники Молдови, згідно з програмою святкування Дня незалежності, покладатимуть квіти о 9:30 (за Києвом).

 
 
 

Учасники акції протесту в Молдові вимагають відставки уряду, скасування закону про амністію капіталу, прийняття молдовського варіанту закону Магнітського, початку кримінального переслідування за крадіжку мільярда і визнання результатів виборів в Кишиневі, на яких перемогу здобув опозиційний лідер, голова "Платформи Гідність і правда" Андрій Нестасе.

Європейська правда

Теми: Молдоваакціїопозиція
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