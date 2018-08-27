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Протесты в Кишиневе: Полиция разогнала антиправительственный митинг

Понедельник, 27 августа 2018, 10:51

Утром в понедельник, в День независимости Молдовы, полиция разогнала манифестантов, которые протестовали всю ночь у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.

Об этом пишет издание NewsMaker.

Как рассказал замглавы партии "Платформа Достоинство и Правда" DA Александр Слусарь, в 5 утра до площади приехали 15 автобусов полиции. Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые сидели возле памятника.

После этого сотрудники полиции Dialog Politia через мегафон зачитали распоряжение мэрии о том, что 27 августа на этом месте запланированы официальные мероприятия и это аннулирует любые другие договоренности.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева, утром было перекрыто для движения транспорта все центральные улицы города. Усиленные кордоны полицейских в полном снаряжении, в касках и с дубинками, установлены границы по всему периметру центральной площади, а также вокруг памятника Штефану чел Маре.

"Было сказано, что в случае неповиновения предусмотрена насильственная эвакуация. После переговоров - мы взялись за руки, нас было 70 человек - после этого полицейские стали по одному вытаскивать (людей - ред.) за кордон, особенно вели себя жестоко с женщинами. Выкручивали руки, тащили за ноги ", - сказал Слусарь.

Они никого не пускают возлагать цветы к памятнику, ожидая руководство Молдовы. Руководители Молдовы, согласно программе празднования Дня независимости,будут возлагать цветы в 9:30 (по Киеву).

 
 
 

Участники акции протеста в Молдове требуют отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия молдавского варианта закона Магнитского, начала уголовного преследования за кражу миллиарда и признания результатов выборов в Кишиневе, на которых победу одержал оппозиционный лидер, глава "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе

Европейская правда 

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Темы: Молдоваакцииоппозиция
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