Протесты в Кишиневе: Полиция разогнала антиправительственный митинг
Утром в понедельник, в День независимости Молдовы, полиция разогнала манифестантов, которые протестовали всю ночь у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.
Об этом пишет издание NewsMaker.
Как рассказал замглавы партии "Платформа Достоинство и Правда" DA Александр Слусарь, в 5 утра до площади приехали 15 автобусов полиции. Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые сидели возле памятника.
После этого сотрудники полиции Dialog Politia через мегафон зачитали распоряжение мэрии о том, что 27 августа на этом месте запланированы официальные мероприятия и это аннулирует любые другие договоренности.
Они никого не пускают возлагать цветы к памятнику, ожидая руководство Молдовы. Руководители Молдовы, согласно программе празднования Дня независимости,будут возлагать цветы в 9:30 (по Киеву).
Участники акции протеста в Молдове требуют отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала, принятия молдавского варианта закона Магнитского, начала уголовного преследования за кражу миллиарда и признания результатов выборов в Кишиневе, на которых победу одержал оппозиционный лидер, глава "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе