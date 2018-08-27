Протесты в Кишиневе: Полиция разогнала антиправительственный митинг

Утром в понедельник, в День независимости Молдовы, полиция разогнала манифестантов, которые протестовали всю ночь у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.

Об этом пишет издание NewsMaker.

Как рассказал замглавы партии "Платформа Достоинство и Правда" DA Александр Слусарь, в 5 утра до площади приехали 15 автобусов полиции. Через час они перекрыли движение в центре и окружили людей, которые сидели возле памятника.

После этого сотрудники полиции Dialog Politia через мегафон зачитали распоряжение мэрии о том, что 27 августа на этом месте запланированы официальные мероприятия и это аннулирует любые другие договоренности.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева, утром было перекрыто для движения транспорта все центральные улицы города. Усиленные кордоны полицейских в полном снаряжении, в касках и с дубинками, установлены границы по всему периметру центральной площади, а также вокруг памятника Штефану чел Маре. "Было сказано, что в случае неповиновения предусмотрена насильственная эвакуация. После переговоров - мы взялись за руки, нас было 70 человек - после этого полицейские стали по одному вытаскивать (людей - ред.) за кордон, особенно вели себя жестоко с женщинами. Выкручивали руки, тащили за ноги ", - сказал Слусарь.