Російська ФСБ затримала ще одну людину в Криму

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом "прикордонники" ФСБ РФ затримали кримського татарина Решата Медінова.

Про це повідомляє перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял на своїй сторінці в Facebook.

Це сталося в ніч на 27 серпня близько четвертої ранку.

"Кримського татарина Решата Медінова 1994 року народження при перетині КПП Армянськ з Криму на материк затримали співробітники прикордонної служби ФСБ РФ", - повідомив він.

Як пише Krymsos, за словами Джелялова, рідним Медінова в ФСБ РФ відмовилися надавати будь-яку інформацію.

Причини затримання також поки невідомі.

Напередодні російські силовики майже добу утримували на КПВВ мешканця Києва, кримського татарина Сервера Девлєтшаєва, який разом з дружиною і трьома дітьми повертався з Криму на материкову частину України.

На пункті пропуску "Чонгар" після утримання відпустили кримського татарина Ісляма Карашаєва, якого російські силовики не пропускали через КПВВ.