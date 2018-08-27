Российская ФСБ задержала еще одного человека в Крыму

На административной границе с оккупированным Крымом "пограничники" ФСБ РФ задержали крымского татарина Решата Мединова.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял на своей странице в Facebook.

Это произошло в ночь на 27 августа около четырех утра.

"Крымского татарина Решата Мединова 1994 года рождения при пересечении КПП Армянск из Крыма на материк задержали сотрудники погранслужбы ФСБ РФ" - сообщил он.

Как пишет Krymsos, по словам Джелялова,родным Мединова в ФСБ РФ отказались предоставлять какую-либо информацию.

Причины задержания также пока неизвестны.

Накануне российские силовики почти сутки удерживали на КПВВ жителя Киева, крымского татарина Сервера Девлетшаева, который вместе с женой и тремя детьми возвращался из Крыма на материковую часть Украины.

На пункте пропуска "Чонгар" после удержания отпустили крымского татарина Исляма Карашаева, которого российские силовики не пропускали через КПВВ.