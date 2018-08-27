Віце-канцлер Австрії: Путін дуже люб’язний, критика його візиту на весілля - абсурдна

Віце-канцлер Австрії та голова ультраправолї Партії свободи Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе не розуміє та вважає абсурдною критику візиту президента РФ Владіміра Путіна на весілля голови МЗС Австрії.

Про це він заявив у інтерв’ю австрійському виданню Die Presse.

За його словами, участь Путіна у весіллі є "неймовірно великою честю для Австрії".

"Канцлер та президент дуже близькі з українським президентом Порошенком. У нас є рівень довіри через налагодження мостів з Росією. Ми можемо поєднати ці обидві сторони", - сказав він.

Штрахе заявив, що пов'язана з весіллям критика є абсурдною. Він зауважив, що на такі заходи запрошують в тому випадку, якщо між людьми склалися теплі відносини, а у Кнайсль і Путіна хороші відносини.

Штрахе також описав Путіна, із яким мав нагоду поспілкуватись, як дуже "люб’язну людину, яка твердо стоїть на землі, відкриту і сердечну".

"Ажіотаж навколо танцю Кнайссль з Путіним недоречний", - додав Штрахе.

На запитання, кого з політиків Штрахе хотів би бачити гостем на своєму весіллі, відповів, що "свого друга віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні та, можливо, угорського прем’єра Віктора Орбана".

Європейська правда