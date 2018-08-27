Вице-канцлер Австрии: Путин очень любезен, критика его визита - абсурдная

Вице-канцлер Австрии и председатель ультраправой Партии свободы Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе не понимает и считает абсурдной критику визита президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии.

Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.

По его словам, участие Путина в свадьбе является "невероятно большой честью для Австрии".

"Канцлер и президент очень близки с украинским президентом Порошенко. У нас есть уровень доверия через налаживание мостов с Россией. Мы можем соединить эти обе стороны", - сказал он.

Штрахе заявил, что связанная со свадьбой критика абсурдна. Он отметил, что на такие мероприятия приглашают в том случае, если между людьми сложились теплые отношения, а в Кнайсль и Путина хорошие отношения.

Штрахе также описал Путина, с которым имел возможность пообщаться, как очень "любезного человека, который твердо стоит на земле, открытого и сердечного".

"Ажиотаж вокруг танца Кнайсль с Путиным неуместен", - добавил Штрахе.

На вопрос, кого из политиков Штрахе хотел бы видеть гостем на своей свадьбе, ответил, что "своего друга вице-премьера Италии Маттео Сальвини и, возможно, венгерского премьера Виктора Орбана".

Европейская правда