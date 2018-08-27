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Як випробовували українську крилату ракету: відео

Понеділок, 27 серпня 2018, 11:53
Як випробовували українську крилату ракету: відео
РНБО

Фахівці державного конструкторського бюро "Луч" оприлюднили відео з випробувань нової крилатої ракети наземного базування "Нептун"

Її успішно випробували 17 серпня на півдні Одеської області.

На відеозаписі не видно, як ракета влучає в ціль, але видно її політ і запуск маршового двигуна.

За даними Ради національної безпеки й оборони, 17 серпня ракета вразила морську ціль на відстані 100 км.

А взагалі дальність польоту ракети – до 300 км. Вона здатна знищувати морські й наземні цілі.

За розрахунком фахівців, українські ракети здатні забезпечити оборону Чорноморського та Азовського узбережжя навіть у портах базування.

Очікується три модифікації "Нептуна": корабельного, наземного і повітряного базування, зазначає Zaxid,net.

Олена Рощенко, УП
Теми: зброятехнологіївиробництво
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