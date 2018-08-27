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Как испытывали украинскую крылатую ракету: видео

Понедельник, 27 августа 2018, 11:53
Как испытывали украинскую крылатую ракету: видео
СНБО

Специалисты государственного конструкторского бюро "Луч" обнародовали видео с испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун"

Ее успешно испытали 17 августа на юге Одесской области.

На видеозаписи не видно, как ракета попадает в цель, но видно ее полет и запуск маршевого двигателя.



По данным Совета национальной безопасности и обороны, 17 августа ракета поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

А вообще дальность полета ракеты – до 300 км. Она способна уничтожать морские и наземные цели.

По расчетам специалистов, украинские ракеты способны обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья даже в портах базирования.

Ожидается три модификации "Нептуна": корабельного, наземного и воздушного базирования, отмечает Zaxid.net.

Алена Рощенко, УП
Темы: оружиетехнологиипроизводство
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