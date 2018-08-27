Как испытывали украинскую крылатую ракету: видео

4094 просмотра
Понедельник, 27 августа 2018, 11:53
СНБО

Специалисты государственного конструкторского бюро "Луч" обнародовали видео с испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун"

Ее успешно испытали 17 августа на юге Одесской области.

На видеозаписи не видно, как ракета попадает в цель, но видно ее полет и запуск маршевого двигателя.



По данным Совета национальной безопасности и обороны, 17 августа ракета поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

А вообще дальность полета ракеты – до 300 км. Она способна уничтожать морские и наземные цели.

По расчетам специалистов, украинские ракеты способны обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья даже в портах базирования.

Ожидается три модификации "Нептуна": корабельного, наземного и воздушного базирования, отмечает Zaxid.net.

Алена Рощенко, УП
Темы: оружие технологии производство
powered by lun.ua
По теме
На Луганщине в поездах ищут оружие и боеприпасы: превентивные меры 25 августа 2018, 21:58
Украина хочет производить оружие совместно с Британией 24 августа 2018, 20:34
США успешно испытали БПЛА-обманщик 24 августа 2018, 07:42
Все новости
Главные новости
Муженко: В августе 2014-го Иловайск уже не имел стратегического значения
Протесты в Кишиневе: Полиция разогнала антиправительственный митинг
Пограничники: "Майорское" все еще не работает
Первый этап новых санкций США против РФ вступил в силу
Все новости
исследование

Что знает современная наука о калориях и похудении

здоровье

8 вопросов о защите от солнца, которые вы стеснялись задать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів