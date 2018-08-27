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У вівторок ввечері київське метро працюватиме по-особливому

Понеділок, 27 серпня 2018, 12:14

Через футбольний матч між "Динамо Київ" та голландським "Аяксом" у вівторок ввечері Київський метрополітен змінює графік роботи.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба КП.

За її даними, поїзди метро 28 серпня курсуватимуть на годину довше, ніж зазвичай.

"Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у прес-службі, з 21 до 22 години вводяться обмеження на роботу деяких станцій - "Олімпійська" не працюватиме взагалі, "Площа Льва Толстого" закриється на вхід, "Палац спорту" не працюватиме на вихід.

Також після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.

У вівторок, 28 серпня, київське "Динамо" прийматиме на стадіоні "Олімпійський" клуб "Аякс". Це буде другий матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українська правда
Теми: метроКиївфутболтранспорт
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