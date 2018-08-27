У вівторок ввечері київське метро працюватиме по-особливому

1485 переглядів
Понеділок, 27 серпня 2018, 12:14

Через футбольний матч між "Динамо Київ" та голландським "Аяксом" у вівторок ввечері Київський метрополітен змінює графік роботи.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба КП.

За її даними, поїзди метро 28 серпня курсуватимуть на годину довше, ніж зазвичай.

"Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у прес-службі, з 21 до 22 години вводяться обмеження на роботу деяких станцій - "Олімпійська" не працюватиме взагалі, "Площа Льва Толстого" закриється на вхід, "Палац спорту" не працюватиме на вихід.

Також після 23:00 можливе обмеження входу на ці станції.

У вівторок, 28 серпня, київське "Динамо" прийматиме на стадіоні "Олімпійський" клуб "Аякс". Це буде другий матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українська правда
Теми: метро Київ футбол транспорт
powered by lun.ua
По темі
У День Незалежності метро працюватиме зі змінами у графіку 23 серпня 2018, 13:45
У столиці на День незалежності змінили графік роботи громадського транспорту 22 серпня 2018, 21:30
У суботу ввечері можуть закрити вхід до трьох станцій метро 18 серпня 2018, 08:48
Усі новини
Головні новини
Муженко: У серпні 2014-го Іловайськ вже не мав стратегічного значення
Протести у Кишиневі: Поліція розігнала антиурядовий мітинг
Прикордонники: "Майорське" досі не працює
Перший етап нових санкцій США проти РФ почав діяти
Усі новини
Любов

Веселкові сім'ї: хто кохає відкрито і "нетрадиційно"

Instagram дня

Собака, з виразів якої можна робити меми