Во вторник вечером киевское метро будет работать по-особому

Из-за футбольного матча между "Динамо Киев" и голландским "Аяксом" во вторник вечером Киевский метрополитен меняет график работы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП.

По ее данным, поезда метро 28 августа будут курсировать на час дольше, чем обычно.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, с 21 до 22 часов вводятся ограничения на работу некоторых станций - "Олимпийская" не будет работать вообще, "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, "Дворец спорта" не будет работать на выход.

Также после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Во вторник, 28 августа, киевское "Динамо" примет на стадионе "Олимпийский" клуб "Аякс". Это будет второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.