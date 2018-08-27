Во вторник вечером киевское метро будет работать по-особому

1512 просмотров
Понедельник, 27 августа 2018, 12:14

Из-за футбольного матча между "Динамо Киев" и голландским "Аяксом" во вторник вечером Киевский метрополитен меняет график работы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП.

По ее данным, поезда метро 28 августа будут курсировать на час дольше, чем обычно.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, с 21 до 22 часов вводятся ограничения на работу некоторых станций - "Олимпийская" не будет работать вообще, "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, "Дворец спорта" не будет работать на выход.

Также после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Во вторник, 28 августа, киевское "Динамо" примет на стадионе "Олимпийский" клуб "Аякс". Это будет второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Украинская правда
Темы: метро Киев футбол транспорт
powered by lun.ua
По теме
В День Независимости метро будет работать с изменениями в графике 23 августа 2018, 13:45
В столице на День независимости изменили график работы общественного транспорта 22 августа 2018, 21:30
В субботу вечером могут закрыть вход на три станции метро 18 августа 2018, 08:48
Все новости
Главные новости
Муженко: В августе 2014-го Иловайск уже не имел стратегического значения
Протесты в Кишиневе: Полиция разогнала антиправительственный митинг
Пограничники: "Майорское" все еще не работает
Первый этап новых санкций США против РФ вступил в силу
Все новости
исследование

Что знает современная наука о калориях и похудении

здоровье

8 вопросов о защите от солнца, которые вы стеснялись задать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів