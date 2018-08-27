Військові випробували нові протитанкові комплекси, що підуть на експорт

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Понеділок, 27 серпня 2018, 16:15

Державне конструкторське бюро "Луч" оприлюднило відео з випробуваннями сучасних протитанкових керованих ракет, що підуть на експорт.

Відповідний запис КП опублікувало у Facebook.

"Вогневі випробування ракетного комплексу "Корсар" в інтересах іноземного замовника", - йдеться у коментарі до відео.

Ролик демонструє кілька запусків ракет і їхні влучання у ціль.

Як повідомлялося, легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", розроблений київськім КБ "Луч", прийнятий на озброєння Збройних сил України.

В "Укроборонпромі" кажуть, що "Корсар" дозволяє вести вогонь на дистанції 2,5 км, як з американського Javelin, а наведення ракети здійснюється за допомогою лазерного променю. При цьому наведення проходить у низько енергетичному рівні випромінювання в цілях скритності каналу управління.

Теми: зброя виробництво експорт
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