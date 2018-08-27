Наєв наказав відкрити КПВВ "Майорське"

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Понеділок, 27 серпня 2018, 17:31

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське", роботу якого зупинили через обстріли бойовиків, запрацює з 28 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

Таке рішення прийняв командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв у зв’язку з покращенням безпекової ситуації в районі КПВВ.

Роботу "Майорське" відновить 28 серпня з 6.00 ранку.

Також в прес-службі наголосили, що "у разі загострення обстановки командування ООС залишає за собою право приймати більш рішучі кроки".

23 серпня за рішенням командувача ООС роботу КПВВ "Майорське" було тимчасово призупинено після обстрілу зі снайперської зброї у той час, коли його перетинали цивільні особи.

Українська правда
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