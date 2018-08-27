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Наев приказал открыть КПВВ "Майорское"

Понедельник, 27 августа 2018, 17:31
Наев приказал открыть КПВВ Майорское

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", работу которого остановили из-за обстрелов боевиков, возобновит деятельность 28 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Такое решение принял командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ.

Работу "Майорское" возобновит 28 августа с 6.00 утра.

Также в пресс-службе отметили, что "в случае обострения обстановки командование ООС оставляет за собой право принимать более решительные шаги".

23 августа решением командующего Объединенных сил работа КПВВ "Майорское" была временно приостановлена после обстрела из снайперского оружия в то время, когда его пересекали гражданские лица.

Украинская правда
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