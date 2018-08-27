Наев приказал открыть КПВВ "Майорское"

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", работу которого остановили из-за обстрелов боевиков, возобновит деятельность 28 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Такое решение принял командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ.

Работу "Майорское" возобновит 28 августа с 6.00 утра.

Также в пресс-службе отметили, что "в случае обострения обстановки командование ООС оставляет за собой право принимать более решительные шаги".