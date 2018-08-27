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РФ каже, що США і Британія стягують есмінці для ракетного удару в Сирії

Понеділок, 27 серпня 2018, 17:57

Західна коаліція на чолі з США готується до можливого ракетного удару по силам сирійського президента Башара Асада.

Про це заявило російське Міністерство оборони, передає Daily Star.

Есмінець США USS Ross, озброєний 28 крилатими ракетами Tomahawk і здатний вразити будь-яку ціль в Сирії, увійшов в Середземне море 25 серпня, стверджують у Москві.

Ігор Конашенков, прес-секретар Міноборони Росії, у понеділок заявив, що поява корабля США в Середземному морі наводить на думку про можливий початок військових дій на підтримку повстанців, які воюють проти режиму Асада.

Він заявив, що США планують використовувати "інсценування" хімічної атаки в провінції Ідліб як привід для нападу на сирійський режим.

"Удар планується спільно з британськими "спецслужбами", - сказав Конашенков, не уточнюючи.

За словами Конашенкова, разом з USS Ross ескадрений міноносець USS The Sullivans увійшов в Перську затоку, а стратегічний бомбардувальник B-1B приземлився на авіабазі Катар з 24 крилатими ракетами класу "повітря-земля".

Враховуючи ці розгортання, за його словами, дії західних країн призведуть до "різкої ескалації ситуації на Близькому Сході".

Регіон Ідліб, притулок для цивільних осіб і повстанців, які мігрували з інших районів Сирії, а також потужних джихадистських сил, був вражений хвилею повітряних ударів і обстрілів в цього місяця, в можливій прелюдії до повномасштабного урядового наступу. США застерегли від будь-якого застосування там хімічної або біологічної зброї і пообіцяли "рішучу відповідь" у разі атаки. Туреччина, яка встановила військові пости в Ідлібі, також застерігає Москву від можливого наступу на регіон, про що неодноразово заявляв підтримуваний Росією Асад.

У квітні адміністрація Трампа зібрала коаліцію американських, французьких і британських сил для атаки на об'єкти сирійського уряду, пов'язані з виробництвом хімічної зброї, після атаки отруйним газом загинули десятки людей у районі Дума. Дамаск, підтримуваний Москвою, заперечує застосування такої зброї.

Європейська правда

Теми: РосіяСиріяСШАВелика Британія
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