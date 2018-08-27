РФ говорит, что США и Британия стягивают эсминцы для ракетного удара в Сирии

Западная коалиция во главе с США готовится к возможному ракетному удару по силам сирийского президента Башара Асада.

Об этом заявило российское Министерство обороны, передает Daily Star.

Эсминец США USS Ross, вооруженный 28 крылатыми ракетами Tomahawk и способный поразить любую цель в Сирию, вошел в Средиземное море 25 августа, утверждают в Москве.

Игорь Конашенков, пресс-секретарь Минобороны России, в понедельник заявил, что появление корабля США в Средиземном море наводит на мысль о возможном начале военных действий в поддержку повстанцев, воюющих против режима Асада.

Он заявил, что США планируют использовать "инсценировку" химической атаки в провинции Идлиб как повод для нападения на сирийский режим.

"Удар планируется совместно с британскими "спецслужбами", - сказал Конашенков, не уточняя.

По словам Конашенкова, вместе с USS Ross эскадренный миноносец USS The Sullivans вошел в Персидский залив, а стратегический бомбардировщик B-1B приземлился на авиабазе Катар с 24 крылатыми ракетами класса "воздух-земля".

Учитывая эти развертывания, по его словам, действия западных стран приведут к "резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке".

Регион Идлиб, убежище для гражданских лиц и повстанцев, которые мигрировали из других районов Сирии, а также мощных джихадистских сил, был поражен волной воздушных ударов и обстрелов в этом месяце, в возможной прелюдии к полномасштабному правительственному наступления. США предостерегли от любого применения там химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки. Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также предостерегает Москву от возможного наступления на регион, о чем неоднократно заявлял поддерживаемый Россией Асад.

В апреле администрация Трампа собрала коалицию американских, французских и британских сил для атаки на объекты сирийского правительства, связанные с производством химического оружия, после атаки ядовитым газом погибли десятки людей в районе Дума. Дамаск, поддерживаемый Москвой, отрицает применение такого оружия.

Европейская правда