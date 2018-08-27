Фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" найближчим часом перевезуть з окупованого Криму в СІЗО російського міста Ростов-на-Дону.

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов 27 серпня на зустрічі громадського об’єднання "Кримська солідарність", повідомляє "Крим.Реалії".

Йдеться про Узеїра і Теймура Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова.

"Сімферопольські хлопці готуються на етап в Ростов, де почнеться процес у їхній справі. Ознайомлення з матеріалами справи закінчено. В обвинувачення та сама схема: ті ж експерти, таємна зйомка і засекречені свідки", – сказав адвокат.

За словами Курбедінова, обвинувачені та їхні адвокати остаточно ознайомилися з матеріалами кримінальної справи.

Незабаром справу передадуть в Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону для розгляду по суті.

Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.