Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до Ростова – адвокат
Фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" найближчим часом перевезуть з окупованого Криму в СІЗО російського міста Ростов-на-Дону.
Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов 27 серпня на зустрічі громадського об’єднання "Кримська солідарність", повідомляє "Крим.Реалії".
Йдеться про Узеїра і Теймура Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова.
"Сімферопольські хлопці готуються на етап в Ростов, де почнеться процес у їхній справі. Ознайомлення з матеріалами справи закінчено. В обвинувачення та сама схема: ті ж експерти, таємна зйомка і засекречені свідки", – сказав адвокат.
За словами Курбедінова, обвинувачені та їхні адвокати остаточно ознайомилися з матеріалами кримінальної справи.
Незабаром справу передадуть в Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону для розгляду по суті.
Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.