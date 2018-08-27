Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до Ростова – адвокат

Понеділок, 27 серпня 2018, 18:03

Фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" найближчим часом перевезуть з окупованого Криму в СІЗО російського міста Ростов-на-Дону.

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов 27 серпня на зустрічі громадського об’єднання "Кримська солідарність", повідомляє "Крим.Реалії".

Йдеться про Узеїра і Теймура Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова.

"Сімферопольські хлопці готуються на етап в Ростов, де почнеться процес у їхній справі. Ознайомлення з матеріалами справи закінчено. В обвинувачення та сама схема: ті ж експерти, таємна зйомка і засекречені свідки", – сказав адвокат.

За словами Курбедінова, обвинувачені та їхні адвокати остаточно ознайомилися з матеріалами кримінальної справи.

Незабаром справу передадуть в Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону для розгляду по суті.

Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Українська правда
Теми: КримсудРосіякримські татариполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
Крим
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: