Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в Ростов – адвокат

Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в ближайшее время перевезут из оккупированного Крыма в СИЗО российского города Ростов-на-Дону.

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов 27 августа на встрече общественного объединения "Крымская солидарность", сообщает "Крым.Реалии".

Речь идет о Узеире и Теймуре Абдуллаеве, Айдере Салединове, Рустеме Исмаилове и Эмиле Джемаденове.

"Симферопольские ребята готовятся на этап в Ростов, где начнется процесс по их делу. Ознакомление с материалами дела закончено. У обвинения все та же схема: те же эксперты, тайная съемка и засекреченные свидетели", - сказал адвокат.

По словам Курбединова, обвиняемые и их адвокаты окончательно ознакомились с материалами уголовного дела.

Вскоре дело передадут в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.