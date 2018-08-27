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Тамразов каже, що його затримали за 4 години до нагороди від Порошенка

Понеділок, 27 серпня 2018, 18:25

Екс-заступник голови правління "Укргазвидобування" і власник видання Insider Олексій Тамразов заявляє, що, якби не затримання, в той день він міг би отримати відзнаку президента "за гуманітарну участь в АТО".

Про це він повідомляє у Facebook.

За словами Тамразова, у 2017 році один з комбатів попросив у нього паспорт задля того, щоб подати документи на відзнаку президента України за гуманітарну участь в АТО.

"Настав той час, коли мене запросили на отримання цієї нагороди в мерії Києва. Це було 21 серпня цього року о 12:15. Запросили за однієї умови - я маю там бути особисто … Так сталося, що о 8:20 цього дня я був затриманий без рішення суду і о 12:20 я вже був оформлений в ІТТ", - написав Тамразов.

Він зазначив, що чув, нібито відзнаку вже отримати не можна, бо її відкликають, оскільки неправильно вказано по батькові.

"Я вже не знаю , що і думати. Чи то мене терміново затримали, щоб не вручати цю відзнаку, чи щось інше. Але точно одне, я не потребую відзнаки від цього президента", - обурюється Тамразов.

Як повідомлялося, 21 серпня Генпрокуратра вдруге затримала екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича та його оточення.

Його захист назвав це затримання незаконним.

9 серпня Тамразова затримали перший раз нібито під час спроби дати прокурору 200 тисяч доларів хабара.

За словами голови ГПУ Юрія Луценка, Тамразов нібито хотів, щоб прокурор посприяв у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

Луценко пропонує Тамразову угоду зі слідством.

10 серпня суд у закритому режимі арештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн гривень.

Пізніше він вийшов з-під арешту під заставу.

Олексій Тамразов займав посаду першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" з 2010 по березень 2014 року.

Українська правда
Теми: КурченкогазПорошенконагородиЗМІ
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