Тамразов говорит, что его задержали за 4 часа до награды от Порошенко

Экс-зампредседателя правления "Укргаздобычи" и владелец издания Insider Алексей Тамразов заявляет, что, если бы не задержание, в тот день он мог бы получить награду президента "за гуманитарное участие в АТО".

Об этом он сообщает в Facebook.

По словам Тамразова, в 2017 году один из комбатов попросил у него паспорт для того, чтобы подать документы на награду президента Украины за гуманитарное участие в АТО.

"Пришло то время, когда меня пригласили на получение этой награды в мэрии Киева. Это было 21 августа этого года в 12:15. Пригласили при одном условии - я должен быть там лично ... Так случилось, что в 8:20 этого дня я был задержан без решения суда и в 12:20 я уже был оформлен в ИВС", - написал Тамразов.

Он отметил, что слышал, будто награду уже получить нельзя, так как ее отзывают, поскольку неправильно указано отчество.

"Я уже не знаю, что и думать. То ли меня срочно задержали, чтобы не вручать эту награду, или что-то другое. Но точно одно, я не нуждаюсь в знаках отличия от этого президента", - возмущается Тамразов.

Как сообщалось, 21 августа Генпрокуратра во второй раз задержала экс-первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом организацией экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Его защита назвала это задержание незаконным.

9 августа его задержали якобы при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тамразов якобы хотел, чтобы прокурор посодействовал в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Луценко предлагает Тамразову сделку со следствием

10 августа суд в закрытом режиме арестовал Тамразова на два месяца с альтернативой залога в 3 млн. гривен.

Позже он вышел из-под ареста под залог.

Алексей Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" с 2010 по март 2014 года.