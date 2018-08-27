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Україна і ЄС погодили умови для отримання 1 млрд євро допомоги – постпред

Понеділок, 27 серпня 2018, 19:28
Україна і ЄС погодили умови для отримання 1 млрд євро допомоги – постпред

Європейський союз та Україна погодили умови, за яких Київ отримає новий транш макрофінансової допомоги, розміром один мільярд євро.

Про це повідомив постійний представник України в Європейському союзі Микола Точицький, передає dt.ua.

"Прогрес є, умови є. Розкрити вам їх я поки не можу до того часу, поки не буде підписано угоду", - зазначив Точицький у прес-клубі XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві.

Він сподівається, що відповідну угоду підпишуть найближчим часом.

Теми: ЄСУкраїнагроші
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