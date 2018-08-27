Украина и ЕС согласовали условия для получения 1 млрд евро помощи - постпред

Европейский союз и Украина согласовали условия, при которых Киев получит новый транш макрофинансовой помощи, размером один миллиард евро.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий, передает dt.ua.

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - отметил Точицкий в пресс-клубе XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

Он надеется, что соответствующее соглашение подпишут в ближайшее время.