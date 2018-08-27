В окупованому Криму заявили про викид невідомої речовини – росЗМІ
На півночі окупованого Криму в Армянську стався викид невідомої речовини в атмосферу. Через нього утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на так званого віце-прем'єра "уряду" Криму Ігоря Михайличенка.
"В ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, який має жовтуватий відтінок", — заявив Михайличенко.
Він додав, що в Армянськ екстрено відправили групу екологів і співробітників "прокуратури".
"Здійснено забір необхідних проб для проведення відповідних досліджень. Походження речовини поки що не визначене. Чекаємо результатів досліджень", - зазначив Михайличенко.
Він зауважив, що після результатів досліджень "можна буде говорити" про походження речовини.