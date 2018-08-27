В окупованому Криму заявили про викид невідомої речовини – росЗМІ

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Понеділок, 27 серпня 2018, 21:52

На півночі окупованого Криму в Армянську стався викид невідомої речовини в атмосферу. Через нього утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на так званого віце-прем'єра "уряду" Криму Ігоря Михайличенка.

"В ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, який має жовтуватий відтінок", — заявив Михайличенко.

Він додав, що в Армянськ екстрено відправили групу екологів і співробітників "прокуратури".

"Здійснено забір необхідних проб для проведення відповідних досліджень. Походження речовини поки що не визначене. Чекаємо результатів досліджень", - зазначив Михайличенко.

Він зауважив, що після результатів досліджень "можна буде говорити" про походження речовини.

Теми: Крим анексія
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