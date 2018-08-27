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В оккупированном Крыму заявили о выбросе неизвестного вещества - росЗМИ

Понедельник, 27 августа 2018, 21:52
В оккупированном Крыму заявили о выбросе неизвестного вещества - росЗМИ

На севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на так называемого вице-премьера "правительства" Крыма Игоря Михайличенко.

"В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, который имеет желтоватый оттенок", - заявил Михайличенко.

Он добавил, что в Армянск экстренно отправили группу экологов и сотрудников "прокуратуры".

"Осуществлен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Происхождение вещества пока не определено. Ждем результатов исследований", - отметил Михайличенко.

Он отметил, что после результатов исследований "можно будет говорить" о происхождении вещества.

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Темы: Крыманнексия
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