Кубів: Літаки середнього класу "Антонов" можуть використовуватись у Канаді

Україна шукає взаємовигідні варіанти побудови різноманітного спільного виробництва із Канадою.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів після зустрічі з міністром міжнародної торговельної диверсифікації Канади Джимом Карром, передає "Укрінформ".

За словами першого віце-прем'єра, важливою темою розмови була оцінка перспективної діяльності нашої промисловості, енергетики, машинобудування, літакобудування, ІТ технологій щодо формування спільної продукції для модернізації, включаючи військово-промислову сферу.

Кубів зазначив, що хороший потенціал має співпраця у літакобудуванні із ДП "Антонов".

"Літаки середнього класу "Антонов" можуть спокійно використовуватися в Канаді, але повинні десь обслуговуватися. Станції навчання та обслуговування - це спільний проект, який ми можемо робити тут", - підкреслив він.

За словами Кубіва, до деяких проектів, наприклад авіоніки, можуть залучатися й інші країни.

"Говорячи про залучення інших країн, ми згадували про високотехнологічні індивідуальні підходи не лише по космосу, але й по супутниках, використовуючи, приміром, Ізраїль, з яким ми теж маємо угоду про вільну торгівлю", - заявив віце-прем'єр.

Крім цього, під час зустрічі обговорили використання транзитного потенціалу України. Зокрема, оцінювали Україну як транзитний хаб для формування товарної групи спільного виробництва в країни Азії та Африки.