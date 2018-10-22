Кубив: Самолеты среднего класса "Антонов" могут использоваться в Канаде

Украина ищет взаимовыгодные варианты построения разнообразного совместного производства с Канадой.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив после встречи с министром международной торговой диверсификации Канады Джимом Карром, передает "Укринформ".

По словам первого вице-премьера, важной темой разговора была оценка перспективной деятельности нашей промышленности, энергетики, машиностроения, самолетостроения, IT технологий по формированию совместной продукции для модернизации, включая военно-промышленную сферу.

Кубов отметил, что хороший потенциал имеет сотрудничество в самолетостроении с ГП "Антонов".

"Самолеты среднего класса "Антонов" могут спокойно использоваться в Канаде, но должны где-то обслуживаться. Станции обучения и обслуживания - это совместный проект, который мы можем делать здесь", - подчеркнул он.

По словам Кубива, к некоторым проектам, например к авионике, могут привлекаться и другие страны.

"Говоря о привлечении других стран, мы упоминали о высокотехнологичных индивидуальных подходах не только по космосу, но и по спутникам, используя, например, Израиль, с которым мы тоже имеем соглашение о свободной торговле", - заявил вице-премьер.

Кроме этого, во время встречи обсудили использование транзитного потенциала Украины. В частности, оценивали Украину как транзитный хаб для формирования товарной группы совместного производства в страны Азии и Африки.