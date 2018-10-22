Йорданія планує повернути собі землі, які орендував Ізраїль

Йорданія вирішила не продовжувати угоду щодо територій, які Ізраїль орендував протягом 24 років. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху сподівається провести переговори щодо цього питання.

Про це повідомляє DW з посиланням на інформаційне агентство Petra.

Король Йорданії Абдулла ІІ 21 жовтня заявив, що його країна не планує подовжувати договір з Ізраїлем про оренду прикордонних територій в районах Нахараім і Арава, який був підписаний у 1994 році.

"Ми повідомили Ізраїль про припинення дії додатків до мирної угоди стосовно Бакури та Гумара. Ці території є йорданськими землями та залишаться з Йорданією", - підкреслив Абдулла ІІ.

Домовленість про оренду входила до додатків мирної угоди, які підписали колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін і батько Адбулли ІІ - король Хусейн.

Згідно з угодою, Ізраїль мав приватну власність на землю та спеціальні права на проїзд у Бакуру у північно-західній частині Йорданії та Гумар на півдні. Термін оренди спливає у 2019 році.

Згідно з додатками до мирної угоди, Ізраїль орендує у Йорданії тисячу акрів (405 гектарів) сільськогосподарських угідь у південній частині його кордону з Йорданією та також невелику територію, відому, як "Острів Миру", біля Галілейського моря.

Абдулла ІІ заявив про рішення повернути землі після того, як 87 депутатів йорданського парламенту адресували йому спільне клопотання не продовжувати оренду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір провести переговори з Йорданією щодо подальшої оренди цих територій.