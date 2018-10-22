Иордания планирует вернуть себе земли, которые арендовал Израиль

Иордания решила не продлевать соглашение по территориям, которые Израиль арендовал в течение 24 лет. Премьер Израиля Нетаньяху надеется провести переговоры по этому вопросу.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информационное агентство Petra.

Король Иордании Абдулла II 21 октября заявил, что его страна не планирует продлевать договор с Израилем об аренде приграничных территорий в районах Нахараим и Арава, который был подписан в 1994 году.

"Мы сообщили Израиль о прекращении действия приложений к мирному соглашению относительно Бакуры и Гумара. Эти территории являются иорданскими землями и останутся с Иорданией", - подчеркнул Абдулла II.

Договоренность об аренде входила в приложения мирного соглашения, которые подписали бывший премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и отец Адбуллы II - король Хусейн.

Согласно договору, Израиль имел частную собственность на землю и специальные права на проезд в Бакуру в северо-западной части Иордании и Гумар на юге. Срок аренды истекает в 2019 году.

Согласно приложениям к мирному соглашению, Израиль арендует в Иордании тысячу акров (405 гектаров) сельскохозяйственных угодий в южной части его границы с Иорданией и также небольшую территорию, известную, как "Остров мира", возле Галилейского моря.

Абдулла II заявил о решении вернуть земли после того, как 87 депутатов иорданского парламента адресовали ему совместное ходатайство не продлевать аренду.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести переговоры с Иорданией о дальнейшей аренды этих территорий.