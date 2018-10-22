Москва розцінить напад на Білорусь як напад на Росію - посол

Посол РФ в Білорусі Михайло Бабич заявив, що Москва розцінить будь-який військовий напад на Білорусь як напад на Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю білоруському телеканалу "Беларусь 1", передає "ТАСС".

Таким чином посол прокоментував можливість створення постійної американської бази в Польщі, яку обговорювали президент США Трамп і президент Польщі Дуда 18 вересня у Вашингтоні.

"Звичайно, це фактор тривожний, і нехтувати ним не можна", - зазначив Бабич.

"Дуже важливий момент і для наших білоруських партнерів і, головне, для всіх тих, хто щось задумує: напад на Білорусь, будь-який у військовому плані, буде розцінюватися як напад на Росію з усіма витікаючими з цього наслідками" , - підкреслив він.

"У насі із нашими білоруськими партнерами абсолютне взаєморозуміння з цього питання: у нас діє регіональне угруповання військ і сил, і на сьогодні сформовані всі компоненти, які необхідні як для оборони, так і для удару у відповідь", - розповів дипломат.

"Плани зі збільшення американського військового контингенту поблизу кордонів Росії і Білорусі не сприяють безпеці сусідніх країн. Ні для Польщі, ні для інших держав, де ці бази розгортаються, нічого хорошого таке протистояння не принесе", - заявив посол.

Під час нещодавньої спільної прес-конференції з Анджеєм Дудою у Вашингтоні президент США Дональд Трамп схвалив рішення Варшави про виділення $1,5-2 млрд на будівництво інфраструктури під американську військову базу на території країни. Дуда зауважив, що її можна було б назвати "Форт Трамп".

Більшість поляків не хочуть, щоб постійна американська військова база у Польщі мала назву "Форт Трамп".

Нині на території Польщі дислокуються близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, які перебувають там на ротаційній основі.