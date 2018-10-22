Москва расценит нападение на Беларусь как нападение на Россию - посол

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию.

Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", передает "ТАСС".

Таким образом посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которую обсуждали президент США Трамп и президент Польши Дуда 18 сентября в Вашингтоне.

"Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя", - отметил Бабич.

"Очень важный момент и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех тех, кто что-то задумывает: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", - подчеркнул он.

"В нас с нашими белорусскими партнерами абсолютное взаимопонимание по этому вопросу: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - рассказал дипломат.

"Планы по увеличению американского военного контингента возле границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран. Ни для Польши, ни для других государств, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", - заявил посол.

Во время недавней совместной пресс-конференции с Дудой в Вашингтоне президент США Дональд Трамп одобрил решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда отметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Большинство поляков не хотят, чтобы постоянная американская военная база в Польше называлась "Форт Трамп".

Ныне на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.