Чубаров закликав жителів Криму приходити на суди проти політв'язнів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав співвітчизників, які живуть в окупованому Криму, приходити на судові засідання для підтримки політв'язнів - кримських татар.

Про це він написав у Facebook.

"У ситуації, коли десятки кримських татар незаконно арештовані російськими окупантами і є політичними в'язнями, які кинули виклик Кремлю, кожен із співвітчизників, які проживають у тимчасово окупованому Криму, може надати особливу допомогу героям і їхнім сім'ям", - заявив Чубаров.

Він також додав перелік низки найближчих таких судових засідань, які мають відбутися і в окупованому Криму, і в сусідній Росії.

"22, 23 і 24 жовтня 2018 року о 14:00 - суд у справі Рустема Абельтарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова і Енвера Мамутова ("перша бахчисарайська група"), яких затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після серії обшуків в їхніх будинках, а також в місцевому кафе.

Їх звинуватили в тероризмі і заявили, що всі вони - учасники організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд м Ростов-на-Дону, просп. Михайла Нагібіна, буд. 28/1", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

За його даними, 23 жовтня 2018 року о 14:00 у підконтрольному РФ Верховному суді окупованого Криму відбудеться розгляд апеляційної скарги на постанову судді Київського райсуду Сімферополя від 11.09.2018 р. щодо продовження запобіжного заходу Бекіру Дегерменджі і Казіму Аметову (у "справі Веджіє Кашка").

А 24 жовтня 2018 року о 14:00 - розгляд апеляційної скарги адвоката на постанову Київського райсуду Сімферополя від 08.08.2018 року про продовження запобіжного заходу Сейрану Салієву, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову.