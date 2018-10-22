Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чубаров закликав жителів Криму приходити на суди проти політв'язнів

Понеділок, 22 жовтня 2018, 04:01

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав співвітчизників, які живуть в окупованому Криму, приходити на судові засідання для підтримки політв'язнів - кримських татар.

Про це він написав у Facebook.

"У ситуації, коли десятки кримських татар незаконно арештовані російськими окупантами і є політичними в'язнями, які кинули виклик Кремлю, кожен із співвітчизників, які проживають у тимчасово окупованому Криму, може надати особливу допомогу героям і їхнім сім'ям", - заявив Чубаров.

Він також додав перелік низки найближчих таких судових засідань, які мають відбутися і в окупованому Криму, і в сусідній Росії.

"22, 23 і 24 жовтня 2018 року о 14:00 - суд у справі Рустема Абельтарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова і Енвера Мамутова ("перша бахчисарайська група"), яких затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після серії обшуків в їхніх будинках, а також в місцевому кафе.

Їх звинуватили в тероризмі і заявили, що всі вони - учасники організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд м Ростов-на-Дону, просп. Михайла Нагібіна, буд. 28/1", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

За його даними, 23 жовтня 2018 року о 14:00 у підконтрольному РФ Верховному суді окупованого Криму відбудеться розгляд апеляційної скарги на постанову судді Київського райсуду Сімферополя від 11.09.2018 р. щодо продовження запобіжного заходу Бекіру Дегерменджі і Казіму Аметову (у "справі Веджіє Кашка").

А 24 жовтня 2018 року о 14:00 - розгляд апеляційної скарги адвоката на постанову Київського райсуду Сімферополя від 08.08.2018 року про продовження запобіжного заходу Сейрану Салієву, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеджлісКримкримські татарисудполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
Меджліс
Меджліс просить офіційно визнати його представником кримськотатарського народу
Голова Меджлісу закликав росіян покинути Крим: Одна нога у Воронежі, інша – на мосту
Меджліс: Загроза нападу Росії реальна, але Київ не покинемо
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: